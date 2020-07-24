YILDA 500 BİN TURİST GELİYOR

Bölgeye yılda ortalama 500 bin turistin geldiğini belirten Balcı, "Yılda ortalama 500 bin kadar yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. İnsanlar burayı kendi gözleriyle görmek istiyor. Daha önceleri Almanlar, İngilizler ve Fransızlar bölgeye daha çok geliyordu. Son yıllarda Ruslar ve Araplar bölgeye daha çok gelmeye başladı. Türkiye'nin birçok yerinden de bölgeye yoğun talep var" diye konuştu.