Umut Güneş: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncularından Umut Güneş, galibiyeti değerlendirdi.

"BÖYLE BİR GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

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Karşılaşmanın ardından konuşan genç oyuncu "Başkanımız ve yönetimimize çok teşekkürler. Kötü gidişat olduğunun farkındayız. Ona rağmen hep arkamızdalar. Bugün stadyumun dolması da bizi çok mutlu etti. Hem onların hem bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu şekilde inşallah daha çok kazanıp daha iyi bir Trabzonspor gösteririz." ifadelerini kullandı.