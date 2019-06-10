10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile dünyaevine girdi. Çiftin Melek Bal isminde 15 yaşında bir kızları bulunuyor.
UMUT AKYÜREK KİMDİR?
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı.
1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.
UMUT AKYÜREK'İN EŞİ OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
2004 yılında Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul ile evlenmiştir. Melek adında kızı vardır.
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