Öte yandan Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya geliyor...

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.