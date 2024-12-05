Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ümraniyespor: 3 - Isparta 32 Spor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 3 - Isparta 32 Spor: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gol düellosunda tur Ümraniye'nin!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu’nda evinde Isparta 32 Spor’u 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan, Mehmet Dura

        Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi, Batuhan Arıcı (Muhammet Karasu dk. 88), Atalay Babacan (Yunus Emre Yılmaz dk. 88), Barış Ekincier (Mehmet Ali Büyüksayar dk 64), Furkan Apaydın, Batuhan Çelik

        Yedekler: Onur Yıldırım, Tomislav Glumac, Engjell Hoti, Benny, Georgi Minchev, Emirhan Balarısı, Talha Bartu Özdemir

        Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

        Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Yiğithan Güveli dk. 73), İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca (Vedat Bora dk. 73), Zihni Temelci, Abdulkerim Canlı, Efe Can Saçıkara, Kaan Öztürk (Kubilay Yılmaz dk. 64), Ahmet Karademir (Muhlis İstemi dk. 64), Bora Taşdemir (Fırat Aras dk. 64)

        REKLAM

        Yedekler: Batuhan Enes Yıldızdağı, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç, İlhan Doğanay, Muhammet Alphan

        Teknik Direktör: Koray Palaz

        Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Batuhan Arıcı (dk. 69), Jurgen Bardhi (dk. 84) (Ümraniyespor), Caner Koca (dk. 6), Vedat Bora (80) (Isparta 32 Spor)

        Sarı kartlar: Furkan Apaydın (Ümraniyespor), Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        Habertürk Anasayfa