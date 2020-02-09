09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
6. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gökhan Süzen’in ortasına Gimbert kafa ile vurdu. Oluşan tehlikeli pozisyonda kaleci Vukovic gole izin vermedi.
11. dakikada Nouri’nin ceza alanı içine girer girmez çektiği sert vuruş, az farkla auta çıktı.
22. dakikada sol kanattan çizgiye inen Fıratacan’ın uzak direğe ortasında Nouri, altı pas üzerinde bulunan Serkan’a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta çıktı.
56. dakikada Anıl Taşdemir’in ara pasında ceza alanı içine sarkan Rahmi Anıl’ın çevirdiği topla buluşan Foi Kethevoama, düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
61. dakikada orta sahada kazanılan topta Anıl Taşdemir, pasını sol taraftaki Anıl Başaran’a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
75. dakikada gelişen Balıkesirspor kontratağında ceza alanı içine giren Foi, pasını boştaki arkadaşı Malle’ye aktardı. Malle, yaptığı düzgün vuruşla takımını 3. golünü kaydetti. 0-3
87. dakikada Nouri’nin müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Vukovic gole izin vermedi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam , Soner Maraş , Gökhan Barcın
Ümraniyespor: Burak , Alaadin , Glumac , Tarık Tekdaş , Gökhan Süzen , Timur (Bentleydk. 46 ),Serkan Göksu ? (Erdem Seçgindk. 39 ),Muhammed Gönülaçar , RiadNouri , Fıratcan Üzüm (Bahadır dk. 65 ),Gimbert
Yedekler: Enes, Emre Kurt, Yunus Emre, Bahadır Taşdelen, Mücahit Can Akçay, Ajdin Hasic
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Balıkersirspor: Vukovic , Batuhan İşçiler (Abülkadir Kayalı dk. 59 ),Serdar Güncü , Sezer Özmen , Berat Aydoğdu , Anıl Taşdemir , Hodzic , Aly Malle , Foi Kethevoama (Mahatma Otoo dk. 82 ?),Antonio Mrsic , Rahmi Anıl Başaran (Emirhan Çakır dk. 89 ?)
Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Enes, Okan Kaplan, Celal Emir, Görkem Fidan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Foi Kethevoama (dk. 56),Anıl Başaran (dk. 61),Malle (dk. 75) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Antonio Mrsic, Hodzic, Serdar (Balıkesirspor)
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