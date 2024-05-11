Ümraniye’de bariyerleri parçalayan beton mikseri karşı şeride geçti

Ümraniye'de, kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkan beton mikseri, demir bariyerleri parçaladıktan sonra yolun karşısına geçti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre beton mikseri şoförü Bülent Varol, seyir halindeyken önündeki aracın fren yapmasıyla yavaşlamak için frene bastı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, orta refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak yolun karşısına geçti.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her iki yönde birer şeride dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, parçalanan bariyerleri ve devrilen ağacı iş makineleriyle kaldırdı.