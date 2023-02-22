ÜMRANİYE DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BİR BÖLGEDE Mİ YER ALIYOR?
“İstanbul İli Ümraniye İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Bahçelievler ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.