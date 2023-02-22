OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE SANCAKTEPE RAPORU
7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Sancaktepe’deki binaların ortalama %68’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %22’sinin hafif, %8’inin orta, %1,5’inin ağır ve %0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Sancaktepe’de, analiz edilen toplam bina sayısı 30.295’tir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde Sancaktepe’deki binaların ortalama %10’unun (yaklaşık 3.039 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 27.256 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.
*Sancaktepe İlçesi Gece Nüfus Yoğunluğu Dağılımı