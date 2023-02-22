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SANCAKTEPE DEPREM RİSK HARİTASI | Sancaktepe deprem bölgesi mi, Sancaktepe'den fay hattı geçiyor mu? İşte Sancaktepe'nin riskli bölgeleri...

Sancaktepe fay hattı risk haritası: İşte Sancaktepe yer alan riskli bölgeler

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 20 Şubat tarihinde Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında depremlerin İstanbul'a etkisi merak ediliyor. İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden kişiler İstanbul Sancaktepe riskli bölgeler ve deprem haritası araştırmalarına başladı. İşte Sancaktepe deprem risk haritası...

Giriş: 22.02.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sancaktepe deprem risk durumu ve diri fay hattından geçen yerler meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gündeme geldi. Sancaktepe'nin olası bir İstanbul depreminde ne kadar etkileneceğini ve o bölgenin en riskli yerlerine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Bilindiği gibi deprem kuşağında yer alan Türkiye'de risk her zaman mevcut. İşte Sancaktepe'den geçen fay hatları ile riskli, risksiz bölgeler...

  • SANCAKTEPE İLÇE BİLGİLERİ

    Sancaktepe ilçesi, İstanbul iline bağlı; güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe, batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik ve Sultanbeyli ilçelerine komşu ve 61.87 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 20 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 436.733’tür.

    İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • SANCAKTEPE ALTYAPI BİLGİLERİ

    Kentlerde depremler; sadece can kaybına ya da bina, köprü vb. üstyapıda hasarlara neden olmazlar. Olası büyük depremler kentlerde kritik öneme sahip doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekeleri gibi altyapıda da hasar oluşturma potansiyeline sahiptirler.Günlük yaşantının temel bileşenlerinden olan altyapı sistemlerinin olası bir İstanbul depreminde nasıl davranış göstereceğini kestirmek bu açıdan büyük önem taşımaktadır.Bu çalışma kapsamında İstanbul genelinde hasar görebilirlik analizinde kullanılmak üzerealtyapı sistemlerine (doğal gaz, içme suyu, atık su) ait verilerin derlenmiş ve altyapı envanteri oluşturulmuştur.

    *Sancaktepe İlçesi İSKİ Atık Su Boru Hattı Dağılımları

  • OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE SANCAKTEPE RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Sancaktepe’deki binaların ortalama %68’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %22’sinin hafif, %8’inin orta, %1,5’inin ağır ve %0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Sancaktepe’de, analiz edilen toplam bina sayısı 30.295’tir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde Sancaktepe’deki binaların ortalama %10’unun (yaklaşık 3.039 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 27.256 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

    *Sancaktepe İlçesi Gece Nüfus Yoğunluğu Dağılımı

  • SANCAKTEPE YEREL ZEMİN RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Sancaktepe’de ortalama 48 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 24 kişinin ağır yaralanabileceği ve 216 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir. Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. 

    *Sancaktepe İlçesi Vs30 Dağılımı

  • Sancaktepe’de 7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 12.967 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 38.900 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

    *Sancaktepe İlçesi Zemin Bağımlı Medyan EnBüyük Yer Hızı (PGV) Dağılımı

  • Bu raporda sunulmuş olan bütün tahminler, deprem mühendisliği literatüründe yer alan, analitik çalışmalara veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş ampirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller, bütün istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yaratacağı kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.

  • Bilgiler İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaynaklı olup, İstanbul Adalar İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'ndan alınmıştır. 

    İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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