ARNAVUTKÖY'ÜN EN RİSKLİ SEMTLERİ NERELERDİR?

İBB'nin raporunda yer alan bilgiye göre zemin açısından ; Arnavutköy merkez, Boğazköy İstiklal ve askeri bölge iyi bir zemin yapısına sahipken,

En riskli yerler; Terkos'un deniz tarafında kalan bazı kısımları, Yeniköy'de birkaç noktası ve İmrahor ve Bolluca'nın birleştiği bir nokta. Ancak genel olarak Arnavutköy'de iyi bir zemin yapısı olduğunu söyleyebiliriz.

Buna göre Arnavutköy İlçesi’nin büyük çoğunluğu, jeolojik ve jeofizik ilkeleri çerçevesinde yapılan genel kategorik ayrıma göre 3. derece (riski az) deprem bölgesidir. Deprem risk haritaları, sadece deprem dalgalarının etkisini bölgesel olarak göstermektedir. Göz ardı edilmemesi gereken önemli husus depremin zeminin lokal yapısına göre şiddet kazandığı gerçeğidir. Yani aynı bölgede yer alan iki ayrı mekân, zemin yapısına göre depremi farklı şiddetlerde hissedeceklerdir. Bu açıdan bakıldığında, Arnavutköy’de özellikle dere yataklarının ve heyelan potansiyeli olan yamaçların riskli bölgeler olduğu söylenebilir.