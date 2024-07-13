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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'deki millet bahçesinde korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Ümraniye'deki millet bahçesinde korkutan yangın

        İstanbul'da Ümraniye Belediyesi'ne ait Trabzon Park Millet Bahçesi'nde bulunan çardakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 05:27 Güncelleme: 13.07.2024 - 05:27
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        Ümraniye'de korkutan yangın
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        Ümraniye'de millet bahçesinde bulunan çardakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ihlamurkuyu Mahallesi'nde Ümraniye Belediyesi'ne ait Trabzon Park Millet Bahçesi'nde bulunan çardakta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerince ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevler nedeniyle bazı ağaçlar da zarar gördü.

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        #Son dakika haberler
        #ümraniye
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