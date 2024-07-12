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        Haberler Spor Transfer Ciro Immobile İstabul'da! Beşiktaş, KAP'a bildirdi... - Futbol Haberleri

        Ciro Immobile İstabul'da! Beşiktaş, KAP'a bildirdi...

        Beşiktaş, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Yıldız golcü 00.30 sularında İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 13.07.2024 - 01:08
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        Ciro Immobile İstabul'da!
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        Beşiktaş, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        İSTANBUL'A GELDİ

        Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, saat 00:30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

        Siyah-Beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile için ayrıca transfer paylaşımında bulundu.

        İşte o paylaşım:

        Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.

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