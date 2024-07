Ayrıca yüzde 100 sebze suları gün içerisindeki sebze alım miktarını da artırmanın iyi bir yolu olabilir. Suyu sıkılacak bazı sebzeler arasında havuç, pancar, ıspanak, kereviz ve lahana bulunabilir.

