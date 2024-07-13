Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak - SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte yurt genelinde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 07:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KUZEY EGE RÜZGARLI

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        REKLAM

        ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli.

        İZMİR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 33, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu, açık

        EDİRNE: 38, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 39, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 39, Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

        ADANA: 35, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        HATAY: 32, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 36, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

        BOLU: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK: 29, Parçalı bulutlu

        REKLAM

        SİNOP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 37, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Habertürk Anasayfa