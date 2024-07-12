Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den beklenmedik haber!
Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi olan Youssef En-Nesyri'de kritik saatler yaşanıyor. Roma'nın Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinde öne geçtiği belirtildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri'de yeni bir gelişme yaşandı.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçti.
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Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı.
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Bu görüşmenin ardından Roma'nın oyuncuya Fenerbahçe'den daha yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.
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FENERBAHÇE BEKLEMEDE
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için bir süredir temasta.
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Sarı-lacivertliler, Faslı yıldıza teklifini sunup bekleyişe geçti.
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Sevilla ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuuncunun kararını bekleyen Fenerbahçe yönetimi, olumsuz bir durumda listesindeki alternatif isimlere yönelecek.
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Geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla toplam 41 maça çıkan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.