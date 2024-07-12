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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den beklenmedik haber! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den beklenmedik haber!

        Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi olan Youssef En-Nesyri'de kritik saatler yaşanıyor. Roma'nın Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinde öne geçtiği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 20:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:37
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          Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri'de yeni bir gelişme yaşandı.

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          Foot Mercato'da yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçti.

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          Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı.

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          Bu görüşmenin ardından Roma'nın oyuncuya Fenerbahçe'den daha yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.

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          FENERBAHÇE BEKLEMEDE

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için bir süredir temasta.

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          Sarı-lacivertliler, Faslı yıldıza teklifini sunup bekleyişe geçti.

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          Sevilla ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuuncunun kararını bekleyen Fenerbahçe yönetimi, olumsuz bir durumda listesindeki alternatif isimlere yönelecek.

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          Geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla toplam 41 maça çıkan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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