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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaybettiği otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 20 yaşındaki sürücü Ömer Develioğlu ile 19 yaşındaki Hilal Kaya hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 19 yaşındaki Serpil Ü. ve Arda O. ise yaralandı. Kazanın aşırı hız nedeniyle yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 07:51 Güncelleme: 13.07.2024 - 07:53
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        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
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        Başkent'te kaza, Ankara- Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Polatlı ilçesine gitmek için yola çıkan Ömer Develioğlu’nun (20) ilçeye 10 kilometre mesafede direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarpıp takla attı.

        2 GENÇ ÖLDÜ, 2 GENÇ YARALI

        DHA'da yer alan habere göre, aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada, sürücü Develioğlu ve Hilal Kaya (19) hayatını kaybederken, Serpil Ü. (19) ve Arda O. (19) yaralandı.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise Polatlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        ARAÇLA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞ

        Öte yandan sürücü Ömer Develioğlu'nun yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabında, kaza yaptığı araçla görüntülerini paylaştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #ankara
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