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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

        Real Madrid formasıyla sezonun son bölümünde gösterdiği performansı EURO 2024'te de sürdüren Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin bir kez daha dikkatini çekti. İtalyan teknik adam, Arda Güler'e yeni sezonda kritik bir görev vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 21:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:54
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          Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de özellikle son haftalarda çıkış yakalayan Arda Güler, başarılı futbolunu EURO 2024'te de sürdürmüştü.

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          Milli yıldızımız Arda Güler'e hocası Ancelotti'den yeni bir talimat geldiği iddia edildi.

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          İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni bir görev verdi.

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          19 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan hoca, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek Arda Güler'e futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı.

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          Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, "Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın" talimatını verdi.

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          Sezonun son bölümünde ve Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performanslarla takımı taşıyabileceğinin sinyallerini veren Arda Güler için Real Madrid büyük umutlar besliyor.

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          Uzun süren sakatlığını atlatan başarılı sol ayak, LaLiga'da çıktığı 10 maçta aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başarmıştı.

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