İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Taha Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.