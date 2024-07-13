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        Haberler Gündem Güncel Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kuyu-8 operasyonunda Neslihan ve İnanç Güngen'e tutuklama

        Kuyu-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 01:46 Güncelleme: 13.07.2024 - 01:46
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        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
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        Kuyu-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 43'ü sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla salıverildi.

        AA'nın haberine göre; Savcılığa çıkarılan 43 şüpheliden 17'si tutuklanma, 21'i haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Kuyu-8 operasyonu
        #neslihan güngen
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