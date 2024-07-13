Semih Şentürk ve kızlarının jetcar keyfi
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, kızlarıyla birlikte Bodrum'da jetcarda eğlenirken görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Semih Şentürk, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Fenerbahçe'nin 'Genç Semih'i olarak tanınan Semih Şentürk, kızlarıyla birlikte deniz üzerinde yüksek hızlarda seyahat etmek için üretilen jetcar'ın sürücü koltuğunda görüntülendi.
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Semih Şentürk ile kızları, jetcar'daki keyifli halleriyle dikkat çekti.
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