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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!

        Yurt genelinde sıcakların etkisiyle insanlar göl, gölet ya da denize giriyor. Yapılan onca uyarıya rağmen her gün en az 2, 3 acı haberin gelmesinin önüne geçilemiyor. Yürek yakan son acı haber Erzurum'dan geldi. Göle serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:20
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        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
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        Ülke genelinde boğulma vakalarının önü kesilemiyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yürek yakan olayda da, dün akşam üstü girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.

        SABAH TEKRAR ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde yeniden başlandı.

        ÇALIŞMAYA BİRÇOK EKİP KATILDI

        AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri ile UMKE personeli göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kotan'ın cesedine göl içerisinde ulaştı.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Gencin yakınları gözyaşlarına boğulup, sinir krizi geçirdi.

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        #Erzurum
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