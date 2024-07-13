İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek: Adalet Bakanı 'Cezaevlerimiz çöküşün eşiğinde' dedi

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İngiltere'de cezaevlerinin birkaç hafta içinde tamamen dolması bekleniyor. Bu nedenle hükümet erken tahliye kurallarını değiştirme kararı aldı. İngiltere'nin yeni adalet bakanı Shabana Mahmood, "Cezaevlerimiz çöküşün eşiğinde" dedi.

Ülkede hükümetin aldığı karar uyarınca binlerce mahkum cezalarının sadece yüzde 40'ını çekmeleri sonrası serbest bırakılacak. Daha önce bu oran yüzde 50'ydi.

Cinsel şiddet suçlarından hüküm giyenler, azılı suçlardan dolayı 4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılanlar ve aile içi şiddet suçundan hüküm giyenler, uygulama kapsamı dışında tutulacak.

Adalet Bakanı Shabana Mahmood, denetimli serbestlik hükümlerini kontrol eden görevlilerin sayısını artıracaklarını, Mart ayında kadar 1000 kişiyi daha bu alanda istihdam edeceklerini söyledi.

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İngiltere'de geçen hafta cezaevindekilerin sayısının 87 bin 505'e çıktığı açıklanmıştı.

Ülkede cezaevindekilerin sayısı 2011'de 88 binle rekor düzeye ulaşmıştı.

Başbakan Starmer: Durum düşündüğümden de kötü Başbakan Keir Starmer, NATO Zirvesi için gittiği Washington'da yaptığı açıklamada, ülkesinde cezaevlerinin durumuyla ilgili olarak, "Durum düşündüğümden de kötü" demişti. İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimi İşçi Partisi kazanmış, partinin lideri Keir Starmer ülkenin yeni başbakanı olmuş, Starmer da Shabana Mahmood'u Adalet Bakanlığına atamıştı. Seçimi kaybeden Muhafazakar Parti daha önce iktidardayken, cezaevlerindeki 10 bin mahkumun 70 güne varan sürede erken serbest bırakılacaklarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Shabana Mahmood, bu uygulamayı iptal ettiklerini duyurdu, "Aldığımız önlemler, hapishanelerdeki krizi çözmek için bize ihtiyaç duyduğumuz zamanı veriyor. Felaketi önlemenin tek yolu vardı" dedi.