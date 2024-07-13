Gökçe Bahadır'ın tekne tatili
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Bodrum'da tatil yapıyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2022'de evlenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Bodrum Turgutreis'te objektiflere yansıdı.
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Ünlü çift, önceki gün Turgutreis’te teknede görüntülendi.
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Teknenin ön kısmında sohbet eden Bahardır ile Ersoy, sonrasında denize girerek serinledi.
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Bir süre denizde zaman geçiren ikili, ardından teknelerine döndü.
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Sezonun yorgunluğunu atan çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı.