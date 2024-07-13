Dünyanın ilk 'Yapay Zekâ Güzeli' ve bizim 'mükemmel' güzellik kriterlerimiz
Dünyanın ilk 'Yapay Zekâ Güzeli' (Miss AI) ile güzellik kriterlerimizi bir kez daha masaya yatırdığımız bir haftayı geride bıraktık. Çocukları tarafından soyadlarıyla birlikte terk edilse de yalnızlığına çareyi biricik aşkında bulan Brad Pitt, ilk çocuğuna hamile olan Margot Robbie ve set kazası yargılamasında gergin günler geçien Alec Baldwin... İşte haftanın öne çıkan haberleri...
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Bu hafta bir ilki yaşadık ve dünyanın ilk yapay zekâ güzeliyle tanıştık. Faslı aday Kenza Layli, 'Yapay Zekâ Kraliçesi' (Miss AI) ünvanını alarak tarihe geçti. Daha doğrusu onu bilgisayar teknolojisiyle yaratan Faslı teknoloji yöneticisiydi asıl kazanan. 20 bin dolarlık ödül onun oldu.
Biz güzellik ve yapay zekâ teknolojisinin birleşiminde ortaya çıkan görsele odaklandığımız için yaratıcısıyla pek ilgilenmedik. Bizim güzeller neden seçilemedi, ona üzüldük...
İki Türk yapay zekâ güzelinin de son 10'a kalan finalistler arasında yer aldığını hatırlatalım. Biri, Türkiye'nin ilk yapay zekâ marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay'dı. Seren Ay'ı sosyal medya sayfasında çeşitli erkek egemen meslek dallarında veya takipçilerini eğitmek için zaman içinde seyahat ederken, dünyayı dolaşırken ve hatta popüler kültürden karakterleri canlandırırken görmek mümkün.
Diğeri de bir yapay zekâ modeli olan Asena İlik'ti. Asena, böyle bir modelin cinselliğini satarak değil, hayal gücü, çarpıcı görseller ve eğlence duygusu yardımıyla etkileyici olabileceğini dünyaya göstermek isteyen bir karakter olarak lanse ediliyor sosyal medyadan.
Güzellik, kullanılan teknoloji ve sosyal medya etkisinin bir arada değerlendirildiği yarışmada taç, Fas'a gitti; ikinciliği Fransız Lalina Valina, üçüncülüğü Olivia C. aldı. Sosyal medyada güzellik kriterleri tartışması aldı başını gitti.
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Tam bu yarışmaya odaklanmışken bu defa sosyal medyada bir yapay zekâ ürünü güzel kadın görseli dolaşıma girdi. Açıklamasında şöyle yazıyordu: Yapay zekâ, Türk erkeklerinin belirttiği kriterlere göre bir model ortaya çıkardı. İşte eğlence o zaman başladı!
Kimi erkekler bu modeli kendi kriterlerine uygun bulurken, kimi kadınlar bu kriterleri belirleyen erkeklere de bakmak gerektiğini şenlikli ifadelerle dile getirdi.
Evet, bu kriterleri belirten erkeklerin de fotoğraflarını alsaydık iyi olurdu gerçekten!
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ÇOCUKLAR GİTTİ, BİRİCİK AŞKI GELDİ
Reşit oldukça 'Pitt' soyadını sildiren çocuklarının yalnızlığa terk ettiği Brad Pitt, mutluluğu mücevher tasarımcısı yeni sevgilisi Ines de Ramon'da buldu. 2016'da Angelina Jolie'den ayrıldığından beri yanına pek çok kadın yakıştırılan, türlü dedikodular ortaya atılan Pitt, bugüne dek hiçbir kadınla el ele, göğsünü gere gere fotoğraf vermemişti. Artık Ines de Ramon'u gizleme gereği duymuyor ve "Bakın, ben de mutluyum!" mesajı veriyor.
Adı 'F1' olarak açıklanan otomobil yarışı filminin çekimleri dünya çapında gerçek yarış alanlarında, gerçek yarışlarla birlikte yapılan filmi için pek çok yarış organizasyonunda görüntülendi bugüne dek Brad Pitt. Ama bu defa farklıydı. 2024 Britanya Grand Prix'ine biricik aşkıyla el ele geldi. Görünen o ki 60 yaşındaki Brad Pitt, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle çok mutlu!
Ya bir de genç olan Brad Pitt, daha büyük olan sevgilisi olsaydı? İşte o zaman 38 yaşındaki Alexander Edwards ile mutlu birlikteliğine devam eden 78 yaşındaki Cher'in kaderini paylaşır, topa tutulurdu. Ama Cher ne güzel özetlemişti her şeyi, hatırlayın: Aşk matematikten anlamaz!
Evet, gerçekten de matematik derin, ama aşk ondan da derin bir mevzu!
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'BARBIE BEBEK' GELİYOR
'Barbie' rolüyle ve aynı adlı filmle tüm dünyayı kasıp kavuran Margot Robbie, artık özel hayatına odaklanmış görünüyor. 34 yaşındaki Avustralyalı yıldızdan bu hafta hamilelik haberi geldi.
2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştığı, 2016'da evlendiği yönetmen yardımcısı Tom Ackerley ile ilk bebek heyecanı yaşıyor ünlü oyuncu.
Bakalım, Rihanna gibi bir zamanlar 'çok çocuk' açıklamaları yapan Margot Robbie, şarkıcıyı örnek alıp art arda annelik tazeleyecek mi... “Bir sürü çocuk istiyorum. Dört çocuklu bir ailede büyüdüm. O nedenle dört rakamı kulağa hoş geliyor” sözlerini unutmadık!
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GERİLİMLİ DURUŞMA
Alec Baldwin, hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin üç yıl önceki setinde ölümcül silahlı kazaya yol açması suçlamasıyla yargılanıyor. Oyuncuya yöneltilen suç, 'kasıtsız adam öldürme'.
Eşi Hilaria Baldwin mahkemede hemen yanı başında durup duruşma öncesi öpücükleriyle oyuncuya cesaret verse de Baldwin gergin duruşma günleri geçiriyor haliyle.
Savcı, Alac Baldwin'in "gerçek bir silahla kandırmaca yaptığını ve ateşli silah güvenliğinin temel kuralını ihlal ettiğini" söylerken, "Silahını başka bir insana doğrulttu, kilidi kaldırdı ve Halyna Hutchins'in güvenliğini hiçe sayarak tetiği çekti" ifadesiyle onu suçladı.
Baldwin'in avukatıysa savcıyı, ölümcül kurşunun kaynağını bulmaya çalışmak yerine Alec Baldwin'e odaklanıp gündem yaratmaya çalışmakla suçladı.
Anlayacağınız, karşılıklı atışmalarla, Amerikan filmlerinden alışık olduğumuz teatral mahkeme sahnelerinin en gerçek halini yaşıyor Alec Baldwin şu sıralar...
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'ŞEYTAN' YİNE MARKA GİYECEK
'Şeytan Marka Giyer' ya da orijinal adıyla 'Devil Wears Prada' filmi hayranıysanız, yıllar sonra ikincisinin gelmekte olduğu haberi bu hafta benim kadar sizi de mutlu etmiştir eminim.
Geçmişte Amerikan moda dergilerinde editör olarak çalışan yazar Lauren Weisberger’in 'The Devil Wears Prada' adlı romanından uyarlanan film, bu defa geleneksel dergi yayıncılığının düşüşe geçtiği bir dönemde kariyerine yeniden yön verecek olan editör Miranda Priestly’e odaklanacak.
2006 yapımı filmde olduğu gibi yine Meryl Streep, yine Emily Blunt var yeni filmde. Anne Hathaway ise büyük ihtimalle yeni hikayede yer almayacak.
Dergi döneminin yerini dijital akışa bıraktığı bugüne nasıl bir bakış atacağını merakla bekliyorum doğrusu filmin.
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