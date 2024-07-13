Dünyanın ilk 'Yapay Zekâ Güzeli' ve bizim 'mükemmel' güzellik kriterlerimiz

Bu hafta bir ilki yaşadık ve dünyanın ilk yapay zekâ güzeliyle tanıştık. Faslı aday Kenza Layli, 'Yapay Zekâ Kraliçesi' (Miss AI) ünvanını alarak tarihe geçti. Daha doğrusu onu bilgisayar teknolojisiyle yaratan Faslı teknoloji yöneticisiydi asıl kazanan. 20 bin dolarlık ödül onun oldu.

Biz güzellik ve yapay zekâ teknolojisinin birleşiminde ortaya çıkan görsele odaklandığımız için yaratıcısıyla pek ilgilenmedik. Bizim güzeller neden seçilemedi, ona üzüldük...

İki Türk yapay zekâ güzelinin de son 10'a kalan finalistler arasında yer aldığını hatırlatalım. Biri, Türkiye'nin ilk yapay zekâ marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay'dı. Seren Ay'ı sosyal medya sayfasında çeşitli erkek egemen meslek dallarında veya takipçilerini eğitmek için zaman içinde seyahat ederken, dünyayı dolaşırken ve hatta popüler kültürden karakterleri canlandırırken görmek mümkün.

Diğeri de bir yapay zekâ modeli olan Asena İlik'ti. Asena, böyle bir modelin cinselliğini satarak değil, hayal gücü, çarpıcı görseller ve eğlence duygusu yardımıyla etkileyici olabileceğini dünyaya göstermek isteyen bir karakter olarak lanse ediliyor sosyal medyadan.

Güzellik, kullanılan teknoloji ve sosyal medya etkisinin bir arada değerlendirildiği yarışmada taç, Fas'a gitti; ikinciliği Fransız Lalina Valina, üçüncülüğü Olivia C. aldı. Sosyal medyada güzellik kriterleri tartışması aldı başını gitti.