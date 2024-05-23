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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de yaşlı anne ve oğlu ölü bulundu

        Ümraniye'de yaşlı anne ve oğlu ölü bulundu

        İstanbul Ümraniye'de bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın ve oğlu, evlerinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 03:54 Güncelleme: 23.05.2024 - 03:55
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        Yaşlı anne ve oğlu ölü bulundu
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        Ümraniye'de yaşlı anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu. Olay, anne ve oğlundan haber alınamaması üzerine polis ve itfaiyenin kapıyı kırarak içeri girmesi ile ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden yanıt alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, evde iki kişiyi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

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        ANNE VE OĞLUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak anne ve oğlu olduğu öğrenilen kişilerin cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        "POSTACI KAPI AÇILMAYINCA MUHTARA HABER VERDİ"

        Çevrede iş yeri bulunan Vedat Eserli, "Yan binaya bir postacı geldi. Kapıyı çaldı, kapı açılmayınca muhtara haber verildi. Bir de evden kokular geliyordu. Muhtar da itfaiye ve polis ekiplerini çağırıyor. İtfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeri girdiğinde yerde anne ve oğlunun cesedini bulunuyor. Daha sonra ekipler geliyor, incelemelerde bulunuyor. Cesetler cenaze aracına alınıp götürüldü. Müşterimizdi, 85-90 yaşlarında yaşlı bir kadındı, adam da 50-55 yaşlarındaydı" dedi.

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        #istanbul
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