24 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Ümraniye'de feci kaza! Metrelerce havaya uçtu

İstanbul Ümraniye'de caddeden aniden sokağa dönüş yapan hafif ticari araca karşı yönden gelen motosiklet çarptı. Feci kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Motosikletin arkasında oturan kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameraya yansıdı.

24.04.2020 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
ümraniye motosiklet kaza
DHA

İstanbul Ümraniye'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişiden biri metrelerce havaya uçtu. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Feci kaza Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde 8 Nisan'da meydana geldi. DHA'nın haberine göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
2 aydır kayıp olan gazetecinin nerede olduğu ortaya çıktı
2 aydır kayıp olan gazetecinin nerede olduğu ortaya çıktı
Polise yakalanınca 'Eşcinselim, kaçırıldım' dedi
Polise yakalanınca 'Eşcinselim, kaçırıldım' dedi
'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'
'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'
Türkiye onu böyle kaçarken yakalamıştı...
Türkiye onu böyle kaçarken yakalamıştı...
Hafter milislerinden Trablus'un güneyine saldırı
Hafter milislerinden Trablus'un güneyine saldırı
Dünyada koronavirüs ölümleri 190 bini aştı
Dünyada koronavirüs ölümleri 190 bini aştı
3 ilin müftüsü görevden alındı
3 ilin müftüsü görevden alındı
Kurtuluş Savaşına katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası
Kurtuluş Savaşına katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X