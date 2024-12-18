Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak?
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı çalışmaları sürüyor. Üç ilçe arasında 11 istasyona sahip olacak yeni hattın günde 400 bin kişi tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor. Ek olarak, yeni hat birçok başka hat ile entegre edilerek, İstanbullu vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlanacak. Peki, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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Önümüzdeki günlerde İstanbul'a kazandırılması hedeflenen Ataşehir-Göztepe metro hattı çalışmaları devam ediyor. 11 duraklı yeni hat 13 kilometre uzunluğunda olacak ve başka hatlarla entegre edilecek. Peki, yeni metro ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?
Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.
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ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.
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HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?
Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.