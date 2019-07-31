31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ümit Önal kimdir? Soruları merak konusu oldu. İstanbul İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Önal, Aralık 2018'den bu yana Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstleniyor.
ÜMİT ÖNAL KİMDİR?
Ümit Önal, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Ardından reklam, prodüksiyon, içerik/yayıncılık/reklam satışı alanlarında TGRT ve Kanal 7 gibi Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev almıştır.
2007 yılında Turkuvaz Grubuna katılan Önal, önce ATV Genel Müdürü, daha sonra Grubun bünyesindeki tüm markalar için Reklam Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
2014-2015 yılları arasında Show TV Genel Müdürü olarak çalışmış, ardından 2015-2016 yılları arasında Digitürk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, şirketin el değiştirmesi aşamasında (TMSF sürecinde) aktif rol oynamıştır.
Medya sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Ümit Önal, Türkiye’nin medya transformasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinin bir parçası olma şansını yakalamış ve kariyeri boyunca sektör derneklerinde aktif olarak görev almıştır. TİAK (Televizyon İzleme ve Araştırmaları) Başkanlığı yapmış olup şu an aynı kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmekte ve aynı zamanda TVYD’de (Televizyon Yayıncıları Derneği) Komite Başkanlığını yürütmektedir.
Aralık 2016 – Aralık 2018 döneminde Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Ümit Önal, Aralık 2018 tarihinden itibaren Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca Satış Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunu da vekaleten yürütmektedir.
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