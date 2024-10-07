Ümit Milliler'de sakatlık! 2 isim kadrodan çıkarıldı
Ümit Milli Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Letonya ve Norveç maçlarının aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. İki genç ismin yerine Ömer Faruk Beyaz ve Engin Poyraz Efe Yıldırım davet edildi
Ümit Milli Takım'da Nijmegen'den Başar Önal hastalığı, Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.
U20 Milli Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildi."