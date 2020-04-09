Türkiye'nin önemli un üretcilerinden Ulusoy Un potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık

şirketine yetki verdiğini açıkladı.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti" ifadeleri yer aldı.