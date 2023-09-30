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        Haberler Sağlık Uluslararası yumurtalık kanseri uygulaması "Olivia" Türkçe de hizmet verecek

        Uluslararası yumurtalık kanseri uygulaması "Olivia" Türkçe de hizmet verecek

        Yumurtalık Kanseri Platformunca hayata geçirilen, hastalar ve yakınlarına teşhis, tedavi, sürekli bakım gibi tüm aşamalarda çevrim içi günlük destek sağlayan İngilizce "Olivia" uygulaması, Türkçe versiyonuyla kullanıma sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:14
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        Yumurtalık kanseri uygulaması "Olivia" artık Türkçe
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        Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Kanserle Dans Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmayla, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği, Avrupa Jinekolojik Kanser Savunuculuk Grupları Ağı ve AstraZeneca'nın yer aldığı işbirliği platformu OCC'nin "Olivia" isimli uygulamasının Türk hastalar için de hizmet sunması hedeflendi.

        Bu çerçevede yumurtalık kanseri hastaları ve yakınlarına, teşhis, tedavi, sürekli bakım gibi tüm aşamalarda çevrim içi günlük destek sağlayan İngilizce "Olivia" uygulaması, Türkçe versiyonuyla da hizmet sunacak.

        İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği Kongresi'nde tanıtılan Türkçe Olivia uygulaması, hastalara yumurtalık kanseri tedavi süreçlerinin her aşamasında rehberlik etmesinin yanı sıra sürekli güncellenen içeriklere erişim ve uygulamada yer alan Olivia isimli çizgi karakterle interaktif iletişime geçme imkanı da sağlıyor.

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        Hasta yakınları, destek birimleri ve sağlık ekipleri için tek noktadan bilgi sağlayan bir dijital platform olarak tasarlanan Olivia'daki içerikler arasında, yumurtalık kanseri yolculuğu, yumurtalık kanseri tanısı ve tanı sonrası yaşam konusunda rehberlik, teşhis konan kadınların hikayeleri, günlük dile çevrilmiş tıbbi terimler sözlüğü ve hasta dernekleri rehberi yer alıyor.

        Ücretsiz uygulamaya, "https://ovarian.gynecancer.org/tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

        "TÜRKÇE OLARAK HASTALARIN KULLANIMINA SUNULMASINDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

        Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Dr. Ali Ayhan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uygulamanın Türkçe olarak da hastaların kullanımına sunulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bir hekim olarak yumurtalık kanseri tanısının ne kadar zor konulabileceğini ve hastaların klinikten ayrıldıktan sonra ihtiyaç duydukları desteği bulmakta zorlandığını gördüğünü aktaran Ayhan, "İşbirliğimizin sağlık ekiplerinin hastalarına sağlayabileceği hizmetleri tamamlayabilecek ve hastaların deneyimleri boyunca ihtiyaç duydukları hayati desteği alabilmelerini temin edecek değerli bir kaynakla sonuçlanmasından çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

        Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan ise "Yıllar boyunca yumurtalık kanseriyle yaşayan tanıdığım birçok kadın, kanser tedavisine odaklanmak ile mümkün olduğunca normal bir hayat sürdürmeye çalışmak arasında denge bulmakta zorlandılar. Olivia uygulamasının yumurtalık kanseriyle yaşayan hastaların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarıyla ilgili önerilerde de bulunmasını hastaların daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşması açısından çok önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

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