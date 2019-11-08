Adalet temasıyla 9'uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci, film endüstrisinin buluşmasını hedefleyen VisionIST, 'Endüstri Günleri'nin içeriğini açıkladı. Semerci, VisionIST, 'Endüstri Günleri'ni şöyle anlattı; "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, 'Endüstri Günleri' 23 - 25 Kasım arasında yapılacak. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. Film festivalleri uzun zamandır yaptığı ortak yapım marketleri ve yan etkinliklerle profesyonellerin ve profesyonelleşmek isteyenlerin tanışmasına, daha fazla işbirliği yapmasına alan yaratmaktadır. Suç ve Ceza Film Festivali özellikle bu nedenle VisionIST'i programı içerisine almıştır. Festival, bununla birlikte adalet temalı kısa film proje yarışması organize ederek genç sinemacılarla çeşitli deneyimleri buluşturacak bir ortak iletişim platformu yaratacaktır."

Festival, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılışla başlayacak. Açılışta yönetmenliğini Miroslav Terzić'in yaptığı 'Soy Bağı' adlı film gösterilecek. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında 22 - 28 Kasım arasında izleyiciyle buluşacak.