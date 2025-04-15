Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde kurumsal yönetimin odağında insan ele alındı

Kurumsal yönetimin sadece bir yönetim modeli değil, şirketlerin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir yapı taşı olduğunu vurgulayan Dr. Tamer Saka açılış konuşmasında "Dünya, tarihi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik kırılganlıklar, dijitalleşme, iklim krizi ve demografik değişimler tüm kurumları daha dayanıklı, daha çevik, daha hesap verebilir yapılar kurmaya zorluyor. Kurumlar için “iyi yönetilmek” artık sadece rekabet avantajı değil, varoluş koşulu haline geldi" ifadelerini kullandı.

Saka, bu yeni düzende yönetim kurullarının, sadece şirketin finansal performansından sorumlu yapılar olmadığını; aynı zamanda kültürün taşıyıcısı, stratejinin şekillendiricisi ve kurumsal itibarı yöneten ana unsur olduğunu da belirtti.

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Saka şöyle konuştu:

"Riskin arttığı yerde, sorumluluk ve rehberlik ihtiyacı da artar. Bu nedenle kurumsal yönetim, günümüzün en stratejik gündemlerinden biri haline gelmiştir.Bu yılki zirve temamız olan İnsan Odaklı Kurumsal Yönetim: Yönetim Kurulu Perspektifinden Yeteneği Cezbetmek ve Elde Tutmak, kurumların sürdürülebilir başarıları için en kritik başlığa ışık tutuyor.Artık şirketlerin değeri yalnızca bilanço ile değil, kurumun değerleriyle, yetenekli insanları nasıl yönettiğiyle, onları nasıl elde tuttuğu ve nasıl gelişim alanı sunduğuyla ölçülüyor.Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerinin insanı önceleyen, çeşitliliği benimseyen ve fırsat eşitliğini temel alan bir yapıya evrilmesini hem izliyor hem de şekillendiriyoruz."

"KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATININ HER KADEMESİNDE EŞİT TEMSİLİNE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR" Yetenek yönetiminin sadece bireysel şirketlerin değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması açısından da kritik önem taşıdığını belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında; “Yeteneklerden bahsederken, ülkemizin büyük bir potansiyelini de konuşmamız gerekiyor. Biliyoruz ki kadın ve erkeğin potansiyelini birlikte harekete geçirdiğimizde hem daha üretken hem de yarattığı değeri, daha adil bölüşen bir ülke olabiliriz. Bunun için, kadınların sadece çalışma hayatına katılımı değil, çalışma hayatının her kademesinde eşit temsiline de odaklanmamız gerekiyor” dedi. REKLAM Pek çok araştırmaya göre yönetim kademelerinde kadınların eşit temsili, kurumların daha etkin yönetimi ve başarısı için de fark yaratığına değinen Turan, “bu hem eşitlik, hem de iyi yönetim meselesi. Bu kapsamda, TÜSİAD olarak 2024 yılında, iş dünyasını, yönetim kurulları başta olmak üzere, tüm yönetim kademelerinde kadın temsilini artırmaya, yönetim kurullarındaki kadın üye oranını iki yıl içinde %25’e, beş yıl içinde %33’e çıkarmaya ve güncel verilerini açıklamaya davet ettik. Bu konuyu her yıl takibe devam ediyoruz. XVI. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin; şirketlerimizin insanı odağa alarak, kadın-erkek tüm yetkinliklere yatırım yapması ve yetkin insan kaynağını elinde tutabilmesi konusunda hepimize ilham vermesini diliyorum. “

15. KURUMSAL YÖNETİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU Zirve kapsamında gerçekleştirilen XV. Kurumsal Yönetim Ödülleri Töreni ile kurumsal yönetim ilkelerini en iyi şekilde uygulayan şirketler ödüllendirildi. Ödül alan kurumlar, şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Bu yıl ödüle layık görülen kuruluşlar; BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: Garanti BBVA BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip Kuruluşlar: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 3. Kuruluş: Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Notunu En Çok Artıran Kuruluş: REKLAM Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: Garanti BBVA "İNSAN ODAKLI KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK" İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren zirvenin “Yönetim Kurulu Masasında Yeteneği Yönetmek” konulu ilk panelinde, insan odaklı kurumsal yönetim anlayışının, yönetim kurulları üzerindeki etkisi ve yetenek yönetiminin stratejik rolü ele alındı.

Moderatörlüğünü Güzem Yılmaz Ertem’in üstlendiği panele, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka katıldı. Panelde konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, insan odaklılığın kurumsal yönetimin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi: REKLAM “İnsan odaklı kurumsal yönetim anlayışı artık bir tercih değil, sürdürülebilir başarı için bir zorunluluk. Risk açısından değerlendirildiğinde ise insan kaynakları riski hep vardır. Doğru insanların doğru pozisyonlarda olması önemli. Yanlış insanlar ve pozisyonlar kurumlarda çok büyük değer kaybı oluşturabiliyor.” Dr. Tamer Saka, içinde bulunulan dönemde çok şeyden şikayet edilmekle birlikte, çok başarılı örneklerinde bulunduğunu belirterek, İnsanı kuruma çekmenin ve tutmanın yolunun “mış gibi” yapmadan samimiyetten geçtiğini ifade etti. Saka şunları söyledi: "Kurumlarda esneklik tabii ki önemli. Ancak taktiksel sorunlarla uğraştığımız bir dönemde stratejilerin de bu yönde olması gerekiyor. Bu nedenle de geleceğin liderlerinin çok işli olmaları gerekliliği var."

Dr. Tamer Saka, yönetim kurullarında bulunan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kararlara çekince göstermeleri halinde üyeliklerinin kısa sürede bittiğine dikkat çekerek bu kültürün sonlandırılması gerektiğini vurguladı. "YÖNETİM KURULLARINA GELECEK KİŞİER DOĞRU KONULARA HAYIR DİYEBİLMELİ" Panelde konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı da Esas Holding’in 25’inci yılı olduğunu hatırlatarak, “Esasın arkasında yatan bir insan kaynağı projesidir. Başarı bugüne ait değil. Bu başarı yıllar evvel oluşturulan ekibe ait. Pegasus CEO’su Guliz Öztürk’ün başarısı bugüne değil, yıllar evvel kurulan diyaloga ait. Başarılı olan herkes hayatında bir mana arıyor. O mana birliğine uyum sağlayacak bir ekip kurmak çok mühim.” dedi. REKLAM Ali Sabancı, Yönetim kurullarına gelecek olanların doğru konularda hayır diyebilmeleri gerekir” diye konuştu. "SAHAYI BİLMEYEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İTİRAZ ETMELERİ KABUL GÖRMÜYOR" TAV havalimanları Holding Kurucu Ortağı ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener ise konuşmasında, genç yeteneklerin doğru koltuklara oturtulmasında yöneticilerin gerçekten iyi olmalarının önemini vurguladı. Şener şöyle konuştu: “İnsana verilen değer çok önemli. Kapsayıcı olmamız gerekiyor. Kurumsallığın tek başına yetmediği zamanlar olabiliyor. Öncelikle bir şirket kurumsal olmalı, sonra akademik olmalıdır. Ama sokağı bilmek de bir o kadar önemlidir. Sahayı bilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bir konuya itiraz etmeleri kabul görmüyor.”

Zirvenin diğer panellerinde ise dünya gündemi, beyin göçü, dijitalleşme, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konular kurumsal yönetim ekseninde ele alınacak.