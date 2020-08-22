Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı görünümünü ise durağandan negatife revize etti. Görünüm ve notta değişiklik beklenmiyordu. Kuruluş değerlendirmesinde dış finansman risklerinin kötüleştiğine dikkat çekti. Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasının ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığını kaydetti.

Fitch değerlendirmesinde Mart ayından bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 16 değer yitirdiğini hatırlattı. Reel faiz oranlarındaki keskin düşüşün enflasyon beklentilerini ve para politikasının güvenilirliğini zayıflattığını kaydetti.