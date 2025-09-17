Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'Gazze, Şimdi!' seçkisi sunulacak

Uluslararası Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla yola çıkan festivalin dünya sineması bölümünde Filistin'e de odaklanılacak.

Kentte 22-28 Eylül'de organize edilecek festivalde, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için "Gazze, Şimdi!" başlıklı seçki sunulacak.

Seçkide, Filistinli yönetmenler Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin "Bir Zamanlar Gazze'de" ve Rashid Masharawi'nin "Yitik Düşler" filmleri ile İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin "Yüreğini Eline Al ve Yürü" belgeseli sanatseverlerle buluşturulacak.