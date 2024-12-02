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        Haberler Bilgi Ekonomi Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son gün ne zaman? Hangi tarihe kadar Taşıt Tanıma Sistemi (TTB) taktırılabilir?

        Ticari araçlar için UTTS geri sayımı başladı: Taşıt Tanıma Sistemi için son gün ne zaman?

        8 milyon aracı doğrudan ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS) geçişler yoğun şekilde sürüyor. Yeni sistemle beraberi Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önüne geçecek. Peki, UTTS sistemi için en son tarih nedir, ne zamana dek Taşıt Tanıma Birimi takılabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:20
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        • 1

          5 Ekim 2023'te yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin araçlarına, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla akaryakıt satışı sırasında Taşıt Tanıma Birimi'nde (TTB) kayıtlı olan taşıt plaka bilgisi ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girişi önlenecek. Peki, araçlara UTTS takılması için son gün ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

          Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

        • 3

          Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

        • 4

          ARAÇLARDA UTTS KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, UTTS'nin, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

        • 5

          Ayrıca, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilecek sıfır taşıtlar kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025 tarihine kadar UTTS kapsamına dahil olacak.

        • 6

          TİCARİ ARAÇLARI İÇİN SON GÜN 31 ARALIK 2024

          Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar Taşıt Tanıma Birimi TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

        • 7

          "VERGİ KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde akaryakıt piyasasındaki suistimaller ve kanuna aykırı fiiller büyük ölçüde önlendi.​​​​​​​ Son olarak kısa süre içinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak." dedi.

        • 8

          Uygulama kapsamına girecek tüm kesimlere yönelik hatırlatmada bulunan Şimşek, "Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Akaryakıt istasyonlarının, bu sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde gereken her türlü desteği vermesi önem taşıyor. Sistem kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe ait olacak." ifadelerini kullandı.

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