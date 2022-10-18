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Ulusal staj programı başvuruları nasıl yapılır ve şartları nelerdir ve maaş veriliyor mu?

Ulusal staj programı başvuruları nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen E-İnsan Programı’nda açıklamalarda bulundu

18.10.2022 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Ulusal staj programı başvurularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi “Bir diğer sorunu ulusal staj programı ile aştık. Böylece herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı talebini aldık.

    Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan, kamu kurumlarında staj yapma imkânı bulmuştur. Bugüne kadar 400 bini aşkın gencimizi 5 bin işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları düzenledik. Artık yurtdışıdan eğitim gören vatandaşlarını kendine çeken bir ülke olduk. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut” dedi.

  • “İnsan kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler, liyakat, eşitlik, her gencimizin önündekiler kapıyı açıyor. Değerli kardeşlerim, kamunun personel alımları konusunda kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. Platforma bugüne kadar 3 milyona yakın başvuru oldu. Kamudaki yükselme ve terfi işlemleri de bu platform üzerinden yapılmaya başlandı.”

  • “Uzaktan eğitim kapısını hizmete alıyoruz. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan milyonlarca kamu çalışanı eğitim aldı. Faaliyete geçirdiğimiz platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçmiştir.”

    “Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira olarak hesaplanmaktadır.

  • "Elbette bu kadarla kalmıyoruz. Stajyer programımızdaki öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek bu sayıyı 300 bine çıkartmamızı sağlamalı.

    El ele vereceğiz ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz. Ulusal staj programının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 40'ına gelen ücreti asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.”

    “E-İnsana entegre edilen blokchain teknolojisi ile her türlü bilgi koruma altındadır. İnsan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz“ şeklinde açıklamalarda bulundu.

  • USP (ULUSAL STAJ PROGRAMI) NEDİR?

    Gençlere uygun kamu kuruluşlarında ve özel sektörlerde sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı’dır.

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