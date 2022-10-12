Tatbikat başladı, sırada bankalar var

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından düzenlenen “Ulusal Siber Kalkan 2022 Tatbikatı” başladı. Kurum ve kuruluşların ulusal seviyede siber olaylara hazırlık seviyelerinin ve olay müdahale kabiliyetlerinin artırılması için düzenlenen Siber Kalkan 2022, SOME ekiplerini bir araya getirdi. İki gün sürecek yarışmanın açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Güvenlik tehditlerine sadece devletler tarafından ve silahlı olarak değil; siber uzay olarak adlandırdığımız bilgisayar ağları ve bu ağlar vasıtasıyla ulaşılabilen her türlü veri kaynağını kapsayan sanal alandan da maruz kalınabiliyor. İşte bu yüzden siber tehditlerden korunmak için birey seviyesinden ülke seviyesine kadar önlemler almamız gerekmekte” dedi.

“ASKERİ ALANDAKİ BAŞARILAR KADAR HAYATİ” Askeri alandaki başarılar kadar siber alandaki başarıların da hayati önem taşıdığına dikkat çeken Sayan, şunları söyledi: “Eğer savunma silahlarınızı kendi imkânlarınızla geliştiremiyorsanız, dışa bağımlıysanız bütüncül bir koruma altında olduğunuzu düşünemezsiniz. Yerli ve milli siber güvenlik çözümleri geliştirme çalışmalarımızı Bakanlık ve BTK olarak iş birliği içerisinde azimle, kararlılıkla yürütürken, siber saldırılara geçit vermediğimiz USOM’da da KASIRGA, AZAD,ATMACA, AVCI ve KULE gibi yerli ve milli kaynaklarımızla üretilen yazılımları kullanıyoruz.”

HAFTAYA BANKALAR İÇİN TATBİKAT YAPILACAK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Siber Kalkan 2022 Tatbikatı ile ilgili olarak Twitter üzerinden de şu mesajı verdi: “Ulusal siber kapasitemizi artırmak için SOME siber güvenlik uzmanlarımız, 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edecekler. Tatbikat; teknik altyapısı USOM’un geliştirdiği en yaygın siber saldırı türlerini içeren farklı senaryolarla tasarlandı. Ayrıca, kritik altyapı koruması ve kurumların karşılaşabileceği siber olaylar ile karmaşık siber güvenlik tehditleri de tatbikat kapsamında yer alıyor. Önümüzdeki hafta bankacılık sektörüne yönelik yapacağımız tatbikat ile sektörel siber tatbikatlarımıza da başlıyoruz. Bu kapsamda enerji, elektronik haberleşme gibi kritik altyapı sektörlerimizdeki kamu ve firmaları bir araya getirip siber yeterliliklerini ölçmeyi amaçlıyoruz. #SiberVatan'ımızın sınırlarını güçlendirmek için tüm kurumlarımızla el ele verip mücadele etmeye devam edeceğiz."

“KİMLİK AVI SALDIRILARI İLK KEZ MİLYONU AŞTI” Etkinliğe katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da devletlerin siber tehditler karşısında hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, “Siber saldırılar günümüzde kimlik avı, virüsler, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar ve fidye saldırıları şeklinde gerçekleşiyor. 2022 yılının ilk üç ayında gerçekleşen kimlik avı saldırılarının toplamı dünya genelinde ilk kez 1 milyonu aştı. Yalnızca verileri ele geçirmek ve fidye istemek amacıyla gerçekleşmeyen kimlik avı saldırıları, aynı zamanda bireysel kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirip, maddi kayıplar yaşatmayı da hedefliyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan ‘2022 Küresel Risk Raporu’nda da yer verilen siber saldırılar, iklim değişikliği ve salgından sonra en büyük küresel risklerden biri olarak gösteriliyor” diye konuştu.

SİBER YILDIZ VE FETİH PROGRAMLARI... Siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağının önemine değinen Karagözoğlu, şöyle konuştu: “Ülkemizde siber güvenlik alanında uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla gençlere yönelik, 'SİBER YILDIZ' bayrağı yakala yarışmaları ile genç yetenekleri keşfederek bu alanda uzman ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerini hedefliyoruz. Ayrıca yarışmalarda başarılı gençlerimize FETİH Siber Talimhane programı ile siber güvenlik laboratuvar eğitimi veriyoruz. Diğer taraftan BTK Akademi eğitimleri ile de entegre ederek bu alanda kapasite inşasına önemli katkılar sağlıyoruz.”