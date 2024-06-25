Uludağ'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntülendi

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Uludağ'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla farklı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

Fotokapanlara yansıyan görüntüler, kentte yaban hayatı çeşitliliğini de gözler önüne serdi.

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Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansırken, fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.