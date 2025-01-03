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        Haberler Yaşam Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

        Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Uludağ Milli Parkı'nda kayıt altına alınan kurt sürüsü paylaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:56
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        Uludağ'da kurt sürüsü fotokapana yakalandı
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        Türkiye'nin önemli milli parklarından Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, Uludağ'da yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.

        Uludağ Milli Parkı'ndaki fotokapan yardımıyla kurt sürüsü görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, karla kaplı ormanda yürüyen, bir süre bekledikten sonra koşarak kaçan kurtlar yer aldı.

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        #Uludağ
        #kurt sürüsü
        #haberler
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