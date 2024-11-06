Uludağ'da drone kamerasından tabloyu andıran sonbahar manzaraları
Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sonbaharda renk cümbüşüyle oluşan manzaralar drone ile görüntülendi
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde Oteller Bölgesi'nde ağırlayan Uludağ, yaz aylarında ise kampçılık, trekking ve günübirlik piknikler için tercih ediliyor.
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Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil 'hazan mevsimi' olarak bilinen sonbaharda da eşsiz manzaralar sunuyor.
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Bölgede bugünlerde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü yaşanıyor.
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Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşip resim tablolarını andıran manzaralar, dronla kaydedildi.
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