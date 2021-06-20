'Ezel', 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve 'Babil' gibi iddialı dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi.