Ülser nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Ülser Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Ülser Belirtileri ve Tedavisi

Ülser yaraları bilinen aksine çoğunlukla midede değil onikiparmak bağırsağında ortaya çıkmaktadır. Erkekler kadınlardan daha riskli bir konuma sahiptir. Bilhassa 30 yaşın üzerindeki erkeklerde daha fazla görülmektedir. Kadınlar için de 60 yaş ve üzeri daha riskli konumdadır. Ülseri boyutu kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ülser kalınlığı 3 ile 5 mm arasında olabilir. Bu da yaranın ciddiyetini göstermektedir. Bu içeriğimizde ülser nedir, neden olur ve nasıl geçer? Ülser belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte ülser hakkında merak edilenler…

Ülser Nedir

Ülser başlangıçta kolay anlaşılmayan ancak mideyi olumsuz etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır. Peki ülser nedir? ülser midede oluşan aşınmasının sonucunda ya midede ya da onikiparmak bağırsağında oluşan yara ya da yaralara verilen isimdir. Normalde herkesin midesinin içinde mukus üretimini sağlayan hücrelerin oluşturduğu bir tabaka bulunmaktadır. Mukus midenin sindirim sıvıları ve zararlı asitlerden korunmasını sağlamaktadır. Yani bu sıvı mide için yaşamsaldır. İşte bu sıvıdaki tabakalar zarar gördüğünde ülser yaraları görülmektedir.

Ülser Neden Olur

Ülser neden olur diye pek çok kişi merak etmektedir. Ülsere yol açan çeşitli nedenler vardır. Ancak bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ülsere neden olan muhtemel sebepler şu şekilde sıralanmaktadır; romatizma ve aspirinin düzenli kullanımı, kalıtsal olarak ülsere yatkın olma, aşırı stres altında kalma, kortizon içerikli ilaç türlerinin uzun süre kullanımı, kahvenin aşırı tüketimi, sigara ve alkol kullanımıdır.

Ülser Nasıl Geçer

Ülser nasıl geçer sorusunun en basit yanıtı doktorlar tarafından verilen ilaçların düzenli kullanımıdır. Genellikle ülser ilaç tedavisine yanıt veren bir hastalıktır. Ancak ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da değiştirilmesi gerekmektedir. Ülsere neden olan besin ve alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. En önemlisi de stresin azaltılması gerekir.

Ülser Belirtileri

Ülser belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Midenin yanmasının ve ağrısının uzun süre devam etmesi ve geçmemesi,

Mide bulantısı yüzünden iştah kaybının olması,

Kusmayla birlikte bir rahatlığın hissedilmesi,

İştahsızlığa bağlı olarak kilo kaybedilmesi,

Şişkinliğin ve buna bağlı olarak gazı geçmemesi,

Sıklıkla aç hissetme,

Yemeğin ardından midede ağrının sürekli olarak devam etmesi.

Ülser Tedavisi

Ülser tedavisi için doktorların tavsiye ettiği çeşitli ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçların amacı midedeki yaranın geçirilmesidir. Ayrıca mide asidinin de azaltılmasını sağlayan ilaçlar midede oluşan şikayetlerin ortadan kaldırılmasını da hedeflemektedir. Çünkü mide asidi devam ettiği müddetçe ülser yarası kötüleşmekte ve iyileşmemektedir. Dolayısıyla ilaçlar öncelikle mide asidinin yok olmasını sağlayıp ardından ülseri tedavi etmektedir. Ülser çok ilerlemediği müddetçe ilaçla kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Ülser Belirtisi Nasıl Anlaşılır

Ülser belirtisi nasıl anlaşılır diye merak edenlere ülser belirtilerine bağlı olarak anlaşılabildiğini söyleyebiliriz. Ülser olan kişilerin öncelikle sürekli olarak mide yanması ve mide ağrısı şikayetleri olur. Yemek yedikten sonra da midede rahatsızlık hisseden ülser hastaları mide bulantısı, iştahsızlık buna bağlı olarak zayıflama sorunu da yaşarlar. Genellikle ülser hastaları kustukları zaman rahatladıklarını söylemektedir. Bunların yanı sıra ülser bir mide sorunu olduğundan bağırsak hareketlerini de olumsuz etkilemektedir. Gaz ve şişkinlik de ülser belirtileri arasında sayılabilmektedir.

Mide Ülseri Öldürür mü

Ülser çok fazla kişide olan bir rahatsızlık olmasına rağmen mide ülseri öldürür mü sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Çünkü ülser acil tedavisi gereken tedavi edilmediğinde ölüme bile neden olabilen ciddi bir hastalıktır.