AA

Dünyada yaşanan dijital dönüşüme bağlı olarak önemi her geçen gün artan siber güvenlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 18 ülke takımının katılımıyla siber güvenlik tatbikatı düzenlenecek

Gün geçtikçe artan siber tehditlere ve saldırılara dikkati çekmek amacıyla Ankara'daki BTK yerleşkesinde gerçekleştirilecek "Siber Kalkan 2019" tatbikatı, 19 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından başlatılacak.

Türkiye, İspanya, Litvanya, Arnavutluk, Karadağ, Ukrayna, Hindistan, Malezya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tunus, Fas, Nepal, Filistin ve Irak'ın katılacağı tatbikatta, her ülke kendi takımını belirleyecek. Tatbikatta zararlı yazılım analisti ile sızma testi, ağ güvenliği ve endüstriyel kontrol sistemi güvenlik uzmanı gibi siber güvenliğin farklı konularında yetkin kişilerden oluşan 5'er kişilik takımlar yarışacak.

Ülkelerin, toplumların, sosyal ve ekonomik yaşamlarının kolaylaştırılması açısından hayati öneme sahip kritik altyapıların fiziki güvenliği kadar, siber güvenliğinin sağlanmasının da zorunluluk haline geldiği vurgulanacak tatbikat, tüm paydaşlara açık olacak.

BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekiplerince oluşturulacak ağdaki, zafiyet barındıran sistem ve uygulamaları bulmaya çalışacak takımların kendilerini geliştirmelerine ve koordinasyon kabiliyetlerinin artırılmasına imkan sağlanacak.

Ülkelerin siber olaylara müdahale yeteneklerinin ölçüleceği tatbikat, aynı zamanda bu olaylara hazırlık seviyelerini de artıracak. Tatbikatın sona ereceği 20 Aralık akşamı düzenlenecek törenle ilk üçe girenlere madalya verilecek.

Tatbikatla siber tehditleri azaltmak için uluslararası siber güvenlik paydaşları, özellikle ulusal siber olaylara müdahale merkezleri (CERT) arasında süreklilik arz edecek şekilde ve iş birliği içinde çalışmalar yürütülmesi sağlanacak.