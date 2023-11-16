Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olay günü kız arkadaşı Ceren K. ile Maltepe'de bir arkadaşlarının evinde oturup alkol aldığı, 04.00 sıralarında yola çıktıkları belirtildi.

Kız arkadaşının ifadesine göre ise Temel Ünlü'nün araç içinde alkol ve uyuşturucu kullandığı kaydedildi.

DHA'nın haberine göre Bağdat Caddesi'nden geçerken uygulama yapan polis tarafından durdurulduğu, polisin başka bir araçla ilgilendiği sırada şüpheli Temel Ünlü'nün aracını hızla sürerek olay yerinden kaçtığını aktarıldı.

İddianamede şüphelinin sahil yoluna indiğinde yine polis kontrol noktası görüp 130 kilometre hızla uzaklaştığı belirtildi. REKLAM ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ İddianamede şüphelinin, bisikletlilerin toplanma yerine giden Doğanay Güzelgün'e çarpıp kaçtığı ve araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi. Savcılık iddianamede, "Olay öncesi alkol ve uyuşturucu kullandığına dair deliller var. Aracı aşırı hızlı kullandı. Olay yerinden kaçtı. Hiç ehliyet sahibi olmadı. Bu şekilde bilinçli taksirle öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Temel Ünlü hakkında 'Bilinçli taksirler ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. NE OLMUŞTU? Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alındı. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç. ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.