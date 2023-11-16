Beyin check-up’ı sayesinde Alzheimer’dan Parkinson’a nörolojik hastalıkları geciktirin ve yavaş seyretmesini sağlayın

Beyin check up’ı kişinin beyin sağlığının yaşına uygun olarak test edilmesi olarak tanımlanıyor. Bunun yapılması beyinle ilgili ileride ortaya çıkabilecek hastalıklarla onların risk faktörlerini önceden tespit edip gerekli tedbirleri almayı sağlıyor. Bu programın 50-55 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabileceğine, bunun nedeninin, bu yaş aralığı ve sonrasında çoğu kişide damar sertliği ve özellikle 60 yaş sonrasında unutkanlık ya da yaşa bağlı bazı hastalıkların ortaya çıkma sıklığındaki artış olduğuna dikkat çekiliyor.

BEYNE GİDEN DAMARLARIN TEST EDİLMESİ ÖNEMLİ

Beyin check up’ı genellikle 50’li yaşlardan itibaren görülen kalp hastalıklarını ya da erkeklerde prostat kanseri olup olmadığını tespit etmeye benzeyen ve beynin hastalıklarını önceden tespit etmeyi amaçlayan bir program. Yapılan işlemlerle ilk olarak beyin damar tıkanıklıkları ya da beyin felci risklerinin önceden bulunması hedefleniyor. 50 yaşından sonra herkes özellikle de diyabeti olan, tansiyon hastalığı bulunan, sigara kullanan, kan yağlarında yükseklik olan kişiler ile daha önce kalp krizi geçirenler bu check-up’tan yararlanabiliyor. Beyin check up’ının önemli bir testinin ise boyun şah damarlarının ya da beyne giden damarların ultrasonla kontrol edilmesi olduğuna dikkat çekiliyor.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı

YAPILAN TESTLER NELERİ ORTAYA ÇIKARIYOR?

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Beyin check up’ında yer alan testlerin içinde beyin yapısını, etini ve yapısal bütünlüğünü gösteren beyin MR’ı vardır. Bunun yanında, beyin sağlığı vücut sağlığından geçtiği için kişinin kan şekeri, kanama ve pıhtılaşma riski olup olmadığı, kandaki yağ miktarlarının yükseklik kontrolü, beyin felci riskini artıran kalp ritim bozuklukları ya da damar sertliğinin göstergesi olan kanda homosistein yüksekliği bulunup bulunmadığına dair kan testleri yapılır. Kişinin sağlığını gösteren şeyin biyolojik yaşı değil damar yaşı olduğunu unutmamak gerekir. Damarları sertleştiren hastalıklar kalp krizine eğilimi artırdığı gibi beyin felcine eğilimi de artırır. Bu hastalıkların olması bunamayı çabuklaştırır. Örnek vermek gerekirse şeker hastalarında bunama daha önce ortaya çıkıp daha hızlı seyreder. Damar tıkanıklığı durumunda ise daha şiddetli ve daha kötü bir seyir söz konusudur. Tüm bu nedenlerle damar sağlığı aslında kişinin beyin sağlığının en önemli göstergesi olarak görülür. Damar sağlığını riske atabilecek hastalıklar kandan görülebilir. Beyin check up’ında yapılan beyin EEG’si ise bize beynin çalışma düzenini, uygun çalışıp çalışmadığını, beyin bölgeleri arasında yavaş çalışan olup olmadığını gösterir. Bu sayede check-up ile kişide oluşabilecek hafıza bozukluklarını ya da başka hastalıkları öngörmek mümkün olabilir” diyor.