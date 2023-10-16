Ülkelerin şaşırtıcı gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından ilginç alışkanlıklar ve kutlamalar
Dünyanın her bir köşesinde çeşitli kültürler ve bu kültürlere özgü geleneklerle özdeşlemiş alışkanlıklar vardır. Her ülkenin kendine ait kutlamaları, adetleri ve alışkanlıkları kendi kolektif kimliğini oluştururken, tarihini de şekillendirir. İşte, ülkelerin şaşırtan gelenekleri ve alışkanları
- 1
ÇİN'DE DÜĞÜNDEN ÖNCE AĞLAMAK
Birçok kültürde düğünler kahkahalarla kutlanırken, Çin'de geleneksel bir düğün, gelinin evlenmeden bir ay önce ağlamasıyla gerçekleşir. Gelecekti evliliğinde duyduğu mutluluğu göstermek için annesi ve diğer aile üyeleri de ona katılır.
- 2
FİLANDİYA'DA SAUNADA İŞ TOPLANTISI
Fin kültürünün bir parçası olan saunalar yalnızca dinlenmek için kullanılan bir yer değil. Aynı zamanda iş meseleleri ve siyaset gibi konularında tartışıldığı bir yer olarak hizmet veriyor. Hatta iş dünyasında meslektaşların birlikte saunaya giderek daha rahat bir ortamda konuştuğu yaygın bir gelenektir.
- 3
FRANSA'DA BEKARSAN KOMİK ŞAPKA TAKMAK ZORUNDASIN
25 Kasım'da evlenmemiş genç kadınlar Aziz Sainte Catherine gününü kutlar. Aziz Sainte Catherine'nin koruyucu olduğunu düşünen 25 yaşını doldurmuş kadınlar, bilgeliği ve inancı simgeleyen yeşil ile sarı renkli şapkalar giyer. Bazı kadınlar yakında evlenme umuduyla bu şapkaları takarken bazıları da bekar hayatlarını gururla kucaklar.
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- 4
VANUATU'DA İYİ BİR HASAT ELDE ETMEK İÇİN BUNGEE JUMPİNG YAPILIR
Vanuatu'nun Pentekost Adası'nda erkekler tarafından gerçekleştirilen ilginç bir ritüel vardır. Erkekler ayak bileklerine sarmaşıklar sarar ve yüksek ahşap kulelerden atlar. İyi bir bungee jumping atlayışının insan sağlığına ve yem hasadına iyi geleceğine inanırlar.
- 5
BREZİLYA'NIN SATERE MAWE KABİLESİNİN MERMİ KARINCA RİTÜELİ
Brezilya'nın Satere Mawe kabilesinde erkek çocuklar reşit olduklarında mermi karıncalarla dolu eldiven giyerek dans etmek zorundadır. Mermi karıncaların ısırığı dünyadaki en acı böcek ısırıklarından birisidir ve bu töreni erkek çocuklar geçmek zorundadır.
- 6
VENEZUELA'DA GEÇ KALMAK NORMALDİR
Venezuela'da bir etkinliğe ya da bir toplantıya giden insanlar genellikle vaktinden daha geç katılım sağlar. Venezuelalılar iş konusunda rahat tempoda çalışmaktan hoşlanır ve sosyal etkinliklere geç kalmak onlar için büyük bir giriş yapmak anlamına gelir.
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- 7
DANİMARKA'DA BEKARLARIN ÜZERİNE TARÇIN ATILIR
16. yüzyıl Danimarka'sından kalma eski bir gelenek günümüzde hala devam ediyor. Bir kişi doğum gününde 25 ile 30 yaş arasında hala bekarsa arkadaşları ona tarçın tozu yağdırır. Bu gelenek kıtayı dolaştıkları için evlenmeye vakit bulamayan Danimarkalı baharat tüccarlarından kalma bir adettir.
- 8
ALMANYA'DA DÜĞÜNDEN ÖNCE GELİN VE DAMAT KIRILAN TABAKLARI TEMİZLER
Alman düğünlerinde, düğünden birkaç hafta önce "Polterabend" adı verilen bir gelenek gerçekleştirilir. Misafirler çiftin evine parçalanan tabak parçaları bırakır. Gelin ve damat bu kırık tabak parçalarını temizlemekle görevlidir. Bu hareketin iyi şans getireceğine ve yaklaşan evlilikleri için ekip çalışmasını teşvik ettiğine inanırlar.
- 9
MEKSİKA'DA BİRİSİNE SARI GÜL HEDİYE ETMEYİN
Bazı ülkelerde çiçek hediye ederkem renklerine dikkat etmek gerekebilir. Bu ülkelerden birisi de Meksika. Meksika kültüründe sarı güller ölüm anlamına gelir bu nedenle birisine sarı gül hediye etmek pek hoş karşılanmaz.
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- 10
ENDONEZYA'DA EVLENEN ÇİFTLER 3 GÜN TUVALETE GİDEMEZ
Endonezya'nın Tidong bölgesinde evli bir çift evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gidemez. Eğer tuvalete giderlerse evliliklerine kötü şans geleceği düşünülür. Yeni evlililer bu geleneği bozmamak için aile üyeleri tarafından gözetlenir ve az miktar yemek yer.
Kaynak: Bright Side