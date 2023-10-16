Ülkelerin şaşırtıcı gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından ilginç alışkanlıklar ve kutlamalar

FİLANDİYA'DA SAUNADA İŞ TOPLANTISI

Fin kültürünün bir parçası olan saunalar yalnızca dinlenmek için kullanılan bir yer değil. Aynı zamanda iş meseleleri ve siyaset gibi konularında tartışıldığı bir yer olarak hizmet veriyor. Hatta iş dünyasında meslektaşların birlikte saunaya giderek daha rahat bir ortamda konuştuğu yaygın bir gelenektir.