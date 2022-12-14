TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI
Türkiye’de çalışan kişilerin emeklilik yaşı belirlenirken sigorta başlangıç tarihi baz alınmaktadır. Bireyin çalışma hayatına başladığı tarihe göre emeklilik hakkı elde edeceği yaş da farklılık gösteriyor. Türkiye emeklilik yaşı hesaplamasında sigortalılık süresinin başlangıç süresi ve tamamlanan prim günü ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son düzenlemeler ile birlikte kadın çalışanların 58, erkek çalışanların en az 60 yaşını ve belirli prim gününü tamamlamış olmaları gerekiyor.