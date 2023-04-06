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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor...

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İSTANBUL'DAN MI ADAY OLACAK?

Ben çalışma hayatında İstanbul'da başladım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İstanbul bize çok şey kattı, biz İstanbul'a kattık. İstanbul'da çalışırken sadece İstanbul sınırlarıyla proje uyguluyorduk. Buralar kutsal görevler. Burada makamda geçireceğimiz her dakika bizim için çok önemli. Hayat felsefemiz vatanımıza milletimize hayırlı evlat olma görevimiz var. Bizim için görevlerin her türü kutsaldır. İnşallah Pazar günü saat 11.00'de herkes şahit olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır yapılanlar ortada. Biz de o altyapının üstene neler koyabiliriz çabasındayız.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şu anda en önemli gündemimiz 14 Mayıs seçimleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 100 yılda yapılmayacak işleri 20 yıla sığdırdık. İnşallah bu seçimi aldıktan sonra sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde listeler çalışılıyor. Tek gündemimiz 14 Mayıs'tan sonra hizmet etmeye devam etmek. Biz yıllardır memleketimize, milletimize hizmet ediyor.

"DEPREM GÜNÜ HAREKET ETTİK"

Bizim deprem öncesi çok farklı gündemimiz vardı. Çok güzel projeleri bir taraftan hizmete sunuyoruz, bir taraftan ulaştırma sisteminde kaliteli hizmetin stardartlarını yükseltmek istiyoruz. Depremi duyar duymaz bakan arkadaşlarımızla organize olduk. Hemen harekete geçtik. Ben sabah saat 08.00 olmadan İstanbul Havalimanı'ndaydım. 110 arama kurtarma uzmanı ile THY ile Adıyaman'a hareket ettik. Saat 09.00'da oradaydık. İndiğimizde tahminimizin ötesinde tahribat vardı şehirde. Adıyaman gibi yerde 1200 bina yıkılmış. Tabii zor süreç. Bizim her bölgede onlarca şantiyemiz var. İş makinaları, personelimiz var.

"DEPREME BİNADA YAKALANDIK"

Bütün araçlarımızı deprem bölgesine sevk ediyoruz ama gittiğinizde bina yıkılmış, içinde canlı var, iş makinası ile dokunamıyorsunuz. Öğle üzerindeki depreme Adıyaman'da binada yakalandı. Deprem biter bitmez kendimizi dışarı attık. İlk hafta çok zor geçti. Kışın en soğuk günleri. Bölgenin tarihindeki en soğuk günleri. Bu zorluklar içinde canla başla çalışıldı. İlk gün araç ekipman eksiği olabilir ama bu kadar büyük afete anında müdahale etmeniz zaten mümkün değil. Milletimiz olağanüstü sahiplendi. 3 ve 4. günde yurt dışından ekipler gelmeye başladı.

"YAPILARIMIZ DİRENÇLİYDİ"

Depremin etkilediği bölge Yunanistan büyüklüğünde, 3 tane Hollanda büyüklüğünde bir alan. Bizim 10 bin kilometre yolumuzdan sadece yüzde 2'si etkilendi. İlk günde tamiratları yapılıp, açıldı. Nurdağı'nda bizim viyadükler var. Hiçbir şey olmamış hala çalışıyor. Kahramanmaraş-Göksun arasında 11 tünelimiz var, depremden eser göremezsiniz. Son 20 yılda yaptığımız altyapılar depreme dirençli yapılardı.

"PROJEMİZİN ARKASINDAYIZ"

Yüzde 2'lik kısmı hasar gördü. Çoğu 20 yılın öncesinde yapılmış eski yapılardır bunlar. Daha çok yol ağırlıklı, fay hattının geçtiği alan. Köprü de var bunların içinde. Buralarda trafik aksamadı. İlk hafta zaten zorlu kış şartlarında deprem bölgesine giden trafik yoğunluğu, kaygan zeminden dolayı bazı aksaklıklar yaşandı. Trafik akışının yaptığı sıkıntılarla bu kuyruklar oluştu. Son 20 yılda yaptığımız bütün Türkiye'deki yapılar, olabilecek bütün afete karşı, depremin getirmiş olduğu yükü kaldırabilecek yapılar yapıyoruz. Marmaray, Avrasya'da sismik zincirle depremle gelen yükü absorbe ediyorlar. Yaptığımız projenin arkasındayız. Allah göstermesin İstanbul depreminde ayakta kalacak yapılardır. Köprülerimiz de böyle.

"DİMDİK AYAKTA KALACAKLAR"

Şu an FSM köprüsünün çelik hatlarla yeniliyoruz. Bunları gün gün, saat saat takip ediyoruz. Trafiğe yansıtmadan yeniliyoruz. Aynı şekilde diğer köprülerimizin de bakımını yaptıkları için afet durumda dimdik ayakta kalacaklar. Afeti önleyemeyebilirsiniz ama afete dirençli yapılar yapabilirsiniz. İstanbul'daki yapı stoğu maalesef eski. TOKİ binaların zarar görmemesi yönetmeliklere, tekniklere uygun olduğu içindir. İstanbul'da eski binaların, Bağcılar, Güngören'de yoğun yapılaşmaların olduğu bölgelerde kentsel dönüşümün süratle yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor.

"HATAY HAVALİMANI ÇOK ESKİ"

Bölge için bütün raporları çıkardık, hazırlıklarımızı yaptık. Demiryollarımızda az da olsa hasar meydana gelmişti. 10 tane havalimanımız bölgede vızır vızır çalıştı. Bir tane Hatay Havalimanı 1 hafta kapalı kaldı. Mazisi çok eski. 2002 yılda Hatay Özel İdaresi tarafından yeri tespit edilmiş. Bitmemiş bir havalimanıydı. 2007 yılında hizmete açıldı. Terminali yenidir. Bölge tartışılabilir, buraya havalimanı olabilir mi diye. Amik Ovası orası. Şu anda su altında bile bina yapma teknikleri var. Ama mazisine gittiğinizde oradan gelen tesirler oldu. Sürekli kontrol altında. Saat başı kontrol yapılıyor. Hızlıca açılabilmesi için gerekli olan işler yapıldı. Kalıcı ve uzun vadeli olabilmesi için yeniden kapatılıp, imalatının yapılması gerekiyor.

"MUHALEFET GEREKSİZ BULMUŞTU"

Depremin yoğunluğu, gidiş gelişlerin azalmasından sonra artık orada kalıcı projeyi, afette etkilenmeyecek projeyi yapacağız. 9 tane havalimanımız olağanüstü çalıştı. Muhalefet çoğu zaman Adıyaman havalimanınının gereksizliğini söylüyordu. Sırf Adıyaman Havalimanı'ndan 1 ayda 100 binin üzerinden yolcu transferi sağladık. Enkaz altından çıkardığımız yaralılarımız için çalıştı. Hala kargolar devam ediyor.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR PROJEDİR"

İstanbul Havalimanı depremden kesinlikle etkilenmez. En sağlam ve depreme karşı en dirençli yapılardan birisidir. Mühendislik size burada olabilecek etkiye neler gerektiğini söylüyor. Gururla bütün dünyaya sunduğumuz bir proje. Buradaki kalite standartları dünyanın en üstlerinden bir tanesi. Dünyaya örnek bir proje. İstanbul gibi bir yerde bu şehre ve dünyaya hizmet edecek örnek yapı. Geçen yıl 65 milyon insanı ağırladı. Kalite açısından dünyanın en ilerilerinden bir tanesi. 75 milyon metrekarelik alanda devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapıyorsunuz. Bundan sonra da hiç çıkmayacak.

"İŞLETMECİ DEVLETE BIRAKIP GİDECEK"

Şu anda biz oradan kira alıyoruz. 25 yıl sonra buranın işletmecisi devlete bırakıp gidecek. Ağır bakımlarını yapmış olarak gidecek. Devletimiz kazandı. Son 20 yılda yapmış olduğumuz bütün yapılar zemin etüdleri yapılmıştır. Orada olabilecek en yüksek afet, depreme karşı ayakta ve dirençli yapılardır. İstanbul'da 7'nin üzerinden depremden bahsedilmiyor. Biz ona göre yaptık. Çanakkale Köprüsü'nde 280 km. rüzgar yüküne dayalı dirençli yapı yapdık.

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