Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Zenzegur Koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak"

REKLAM advertisement1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 167’nci kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, demiryollarının 1856 yılında, İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana Türk milletinin; sevinçlerinin, acılarının, ayrılıklarının, kavuşmalarının tarihini bağrında taşıdığını ve Anadolu topraklarının son 167 yılına şahitlik ettiğini belirterek, “Demiryollarımız geçen yıllar boyunca yalnızca yük ve yolcu taşımamış, birlik ve beraberliğimizi sağlayan, bizi biz yapan değerlerimizi de vagonlarında yük yapmıştır. 1950’li yıllardan itibaren duraklama dönemine giren demiryollarımız; Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti Hükümetleri döneminde, ulaştırma politikaları yeniden devlet politikası haline gelmiştir” diye konuştu.

REKLAM

“MARMARAY İLE LONDRA’DAN PEKİN’E EN GÜVENLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU KORİDORUNU OLUŞTURDUK”

Son 20 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaparak hatların tamamını yenilediklerini ve büyük yatırımlar, iyileştirme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Böylece demiryollarımız üstündeki ölü toprağını attı. Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün hale getiren Marmaray ile Londra’dan Pekin’e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. 14 bin kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50’sine ulaştırdık. Hedefimiz 2053 yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve nüfusumuzun büyük bir çoğunluğuna ulaştırmak. Yüksek hızlı trenlerle 2009 yılından bu yana yaklaşık 77,5 milyon yolcu taşıdık. 2023 yılında yüksek hızlı trenlerimizle 12,5 milyon yolcu taşıyarak tarihi bir rekora imza atacağımızı öngörüyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZ TRANSİT DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA MERKEZ ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR”

Avrupa’nın başlangıç noktası olan Türkiye için; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlaması açısından ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ni çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, “Bu projenin ‘Orta Koridoru’nun, bizim deyimimizle ‘Yeni İpek Yolu’ olması için ülke için de doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Son 20 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımız; Orta Koridor’un altın halkası olarak kıtalar arasında kesintisiz demiryolu taşımacılığına imkân sağlıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin ton yük taşındı. Bu hat ile Türkiye’den; Batı’da başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa’da birçok noktaya, Doğuda; İran, Afganistan ve Pakistan’a; Kuzeyde Rusya’ya, Orta Asya’da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin’e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Orta Koridor hattı üzerinden Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımız dünyayı küçültürken, ülkemiz transit demir yolu taşımacılığında merkez ülke konumuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TAŞIMALARIN 1 MİLYON TONA ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ”

Demiryollarında yeni destinasyonlarla ulaşım ağını ve yük taşımacılığı sektörünü güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, “2021 yılında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’ndaki yük taşımacılığına Karabağ güzergahını da ekleyerek Turkuaz Ekspresi ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki yük taşımacılığının daha da artmasını sağladık. Bunun yanı sıra İran üzerinden Afganistan, Pakistan, Orta Asya ülkeleri ve Çin’e yük taşınabilmesi için ilgili ülkelerin demir yolu idareleri ile yapılan iş birlikleri de sonuçlarını veriyor. Ayrıca Türkiye-İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Türk Cumhuriyetleri’ne taşımalar da giderek artıyor. Türkiye ile İran arasındaki taşımalar her geçen gün artarken ilk etapta bu taşımaların 1 milyon tona ulaşmasını hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“ZENGEZUR KORİDORU’NUN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahcivan’a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduklarını hatırlatan Uraloğlu, “Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldık, ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan biri de Zengezur Koridoru’ydu. Zengezur Koridoru sadece Nahcivan’ın Azerbaycan’la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesi aslında tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacaktır. Özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşımaktadır. Dünkü görüşmelerin ardından bu hattın bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi’nin imzalarını attık” dedi. Zengezur Koridoru’nun ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağını belirten Uraloğlu, “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkıda bulunacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek hem de ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır” diye konuştu.